Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 30 Janvier 2026


La montée du banditisme urbain à N'Djamena n'est pas qu'une dérive criminelle ; c'est le cri d'une population à bout de souffle. Lorsque la précarité atteint un seuil critique, les valeurs de solidarité et de "vivre-ensemble" s'effacent devant l'instinct de survie.


Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi


  À N'Djamena et dans plusieurs régions du Tchad, la précarité ne se contente pas d'affamer les corps ; elle empoisonne également les relations sociales. Alors que la colère gronde et que l'insécurité monte, le tissu social tchadien se fragilise sous le poids d'une misère devenue insupportable.

 

Le Poison de la Faim et de la Colère

  Dans les quartiers de la capitale, la pauvreté n'est pas simplement une statistique ; elle se reflète sur les visages. Cette réalité quotidienne transforme frustration et désespoir en colère. Selon la Banque mondiale, l'incidence de la pauvreté au Tchad est évaluée à 42,3 %. Ce sentiment d'impuissance crée un climat de tension permanente, érodant le vivre-ensemble, qui était jadis un pilier de la société tchadienne.

 

Le Cri du Cœur de la Jeunesse Diplômée

  Le désespoir frappe particulièrement les jeunes diplômés, laissés sans débouchés. Ernest, un diplômé sans emploi, témoigne : « Certaines personnes ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Cela crée un profond déséquilibre social. Quand on n'a plus rien à perdre, on bascule. » Pour ce groupe, l'absence de perspectives transforme le diplôme en un simple morceau de papier, laissant l'oisiveté et le besoin combler le vide de la pire manière.

 

De la Précarité au Banditisme

  Les conséquences de cette précarité se manifestent la nuit dans les rues de N'Djamena, où les vols, agressions et braquages à main armée sont devenus monnaie courante. Ces comportements sont souvent des stratégies de survie désespérées face à une situation intenable. Ce cycle de violence n'est pas seulement une question de sécurité publique ; il témoigne d'une fracture sociale où la nécessité l'emporte sur la paix communautaire.
 
Si rien n'est fait pour stabiliser le pouvoir d'achat et offrir des perspectives d'emploi, le fossé se creusera davantage. La lutte contre l'insécurité à N'Djamena doit impérativement passer par une bataille acharnée contre la pauvreté. Un homme affamé n'a plus d'oreilles pour entendre les appels à la paix et à la cohésion.


 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/01/2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

Tchad : réforme et élargissement du Conseil islamique, vers une meilleure représentativité Tchad : réforme et élargissement du Conseil islamique, vers une meilleure représentativité 29/01/2026

Populaires

Ports de Douala et Kribi : en 2025, le Tchad détenait 77 % du marché des graines

29/01/2026

Gabon : le chef de l’État reçoit les syndicats du ministère du Pétrole et du Gaz

29/01/2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

29/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter