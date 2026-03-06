









POINT DE VUE Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 6 Mars 2026



La scène politique tchadienne a été brusquement secouée dans la nuit par l’annonce de la démission du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Dr. Tom Erdimi.

Dans un communiqué officiel publié aux alentours de 2 heures du matin, la Primature a confirmé avoir reçu la lettre de démission du ministre. Le document, signé par le Premier ministre Allah-Maye Halina, précise que la correspondance a été transmise au Président de la République et que la continuité du service public sera provisoirement assurée par la secrétaire d’État du ministère.



Cette annonce nocturne, inhabituelle dans sa forme comme dans son timing, a immédiatement suscité interrogations et spéculations dans les cercles politiques de N’Djamena.



Une figure majeure du système

La démission de Dr Tom Erdimi ne passe pas inaperçue. Ancien acteur influent de la vie politique et administrative tchadienne, il était considéré par de nombreux observateurs comme l’une des figures technocratiques les plus expérimentées de l’appareil d’État.



Son portefeuille ministériel, couvrant l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle, constituait un secteur stratégique dans un pays confronté à de nombreux défis en matière de formation, d’emploi des jeunes et de développement du capital humain. Dans ce contexte, son départ soudain soulève inévitablement des questions sur les raisons profondes de cette décision.



Une annonce publiée au cœur de la nuit

Le choix de publier le communiqué en pleine nuit n’est pas passé inaperçu. Dans les usages politiques tchadiens, ce type d’annonce tardive est parfois interprété comme une manière de contrôler l’impact médiatique d’une décision sensible et de prévenir toute communication parallèle.



Pour l’heure, aucune déclaration publique de l’intéressé n’a été enregistrée, laissant planer le doute sur les circonstances exactes de cette démission.



Un contexte politique et administratif tendu

Selon plusieurs sources politiques et médiatiques, cette démission intervient dans un contexte marqué par des tensions internes et une forte contrainte budgétaire au sein de l’appareil gouvernemental.



Ces derniers mois, plusieurs ministères auraient été confrontés à une paralysie administrative croissante, alimentée par des restrictions budgétaires et par une centralisation accrue des décisions stratégiques. Des observateurs évoquent également un système de gouvernance de plus en plus verrouillé, où les marges de manœuvre des ministres se seraient progressivement réduites.



Dans ce climat, la démission d’une personnalité de premier plan comme Dr Tom Erdimi pourrait être perçue par certains analystes comme le symptôme d’un malaise plus profond au sein de l’exécutif.



Un signal pour l’avenir du gouvernement?

La question qui domine désormais les discussions politiques est de savoir si ce départ marque un épisode isolé ou le signe avant-coureur d’une recomposition plus large au sein du pouvoir. Certains observateurs s’interrogent également sur les implications pour l’équipe gouvernementale dirigée par Allah-Maye Halina, alors que le pays traverse une période politiquement sensible.



Dans les cercles politiques de N’Djamena, plusieurs hypothèses circulent déjà : -un désaccord interne sur la conduite des politiques publiques, -une réorganisation politique imminente, -ou encore une dynamique de remaniement gouvernemental plus large avec le départ d’Allah-Maye Halina et la nomination d’un nouveau Premier ministre.



Une séquence politique qui ne fait peut-être que commencer

Pour l’instant, le silence entourant les motifs exacts de cette démission entretient le mystère. Les regards se tournent désormais vers les prochaines décisions de l’exécutif et d’éventuelles réactions de l’ancien ministre. Une chose semble toutefois certaine : au-delà d’un simple départ ministériel, la démission de Dr Tom Erdimi pourrait bien ouvrir une nouvelle séquence politique au Tchad, dont les véritables implications ne se révéleront qu’au fil des prochains jours dans les coulisses du pouvoir à N’Djamena et au Palais Toumaï.





