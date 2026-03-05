Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 5 Mars 2026



Ce 5 mars 2026 à la Bibliothèque nationale, le ministère des Transports de l'Aviation civile, de la Météorologie nationale, a organisé une conférence-débat, dans le cadre du SENAFET 2026, qui est placée sous le thème : « transports et météorologie : vers une mobilité intégrée et des infrastructures ferroviaires et aérienne au service de la connectivité et du développement ».

La présidente d'organisation Fatime Daoud Al-habbo a affirmé que la femme étant une source de vie, avec un cœur battant de l'humanité et par sa douceur, ainsi que sa tendresse, elle apaise les âmes et réchauffe les cœurs, fortes, résilientes, elle affronte les défis avec courage et détermination portant souvent sur ses épaules les poids de la responsabilité.

Selon elle, célébrer la femme aujourd'hui et toujours non seulement pour ce qu'elle, mais pour ce qu'elle est en essence : une force de vie et un trésor précieux de l'humanité. Pour le SG du ministère des Transports, de l'Aviation civile de la Météorologie nationale, Dihoulné Laurent, ce thème met en avant la vision d'une mobilité intégrée, combinant les différents modes de transport et le développement d'infrastructures ferroviaires et aériennes, voire fluviaux et lacustres, aux côtés des infrastructures routières.
Ce qui constitue un atout indéniable pour renforcer la connectivité nationale et régionale.

En effet, les transports et la météorologie sont des secteurs stratégiques pour le pays et conditionnent la mobilité des personnes, des biens, la sécurité des infrastructures et la planification, face aux défis environnementaux et climatiques.

La présence du ministère, des étudiants et élèves est particulièrement à saluer, car elle illustre l'engagement des acteurs actuels et futurs du secteur, pour assurer la sécurité, l'efficacité et l'innovation dans nos infrastructures de transport en lien avec la météorologie.


