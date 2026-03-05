Alwihda Info
Tchad : au Kanem, le délégué général du gouvernement rencontre les différentes corporations


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 5 Mars 2026



Tchad : au Kanem, le délégué général du gouvernement rencontre les différentes corporations
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Issaka Koty Yakoub, a présidé, ce mercredi, une rencontre avec différentes corporations, notamment les conseillers communaux, les autorités traditionnelles et les représentants des partis politiques.

L’objectif est de poser une base solide pour une coopération fondée sur l’efficacité, l’écoute et la recherche de résultats tangibles. Dans un premier temps, les différents acteurs se sont présentés tour à tour avant d’entrer dans le vif du sujet qui est la prise de contact.

Ce dernier permet au délégué général de mieux coordonner avec les acteurs locaux en vue du développement de la province. À cette occasion, il leur « a exposé sa vision stratégique, dont l’axe principal est la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi qu’une collaboration harmonieuse avec toutes les corporations ».

Placée sous le signe de la concertation et de la responsabilité, cette rencontre qui s’est tenue au gouvernorat de Mao, a permis au délégué général de partager sa vision stratégique, et de définir les orientations prioritaires.


