TCHAD

Tchad : SENAFET, le CNOU mise sur l’intelligence artificielle pour promouvoir le leadership féminin


Alwihda Info | Par Malick Mahamat‎ - 4 Mars 2026



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) organise une formation en intelligence artificielle au profit de ses agentes.

Prévue pour une durée de deux jours, cette session est placée sous le thème : « IA générative pour les femmes leaders : productivité, innovation et leadership. Booster sa productivité professionnelle grâce à l’IA générative ». Elle ambitionne de doter les participantes de compétences pratiques en matière d’outils numériques innovants, et de les préparer à relever les défis liés à la transformation digitale.

Au cours de cette formation, les bénéficiaires seront familiarisées avec les notions essentielles de l’intelligence artificielle et ses applications concrètes dans le milieu professionnel, notamment en matière d’organisation du travail, d’amélioration de la performance et d’innovation.

Dans son intervention, la directrice du comité d’organisation de la SENAFET, Ndjounda Sakadi, l’objectif est clair : permettre aux femmes du CNOU de mieux comprendre l’IA et d’en faire un levier d’efficacité. « Il s’agit d’amener les participantes à maîtriser le concept de l’intelligence artificielle et à l’utiliser de manière judicieuse, car c’est un outil qui simplifie les tâches à différents niveaux et dans divers secteurs », a conclut-il.

Il faut rappeler que pour cette initiative, le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) réaffirme sa volonté de promouvoir le leadership féminin, et d’accompagner ses agentes dans l’appropriation des technologies émergentes.


