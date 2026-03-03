Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à l’université de N'Djamena, un nouveau directeur pour les œuvres universitaires


- 4 Mars 2026


Dr Annouar Djidda a été officiellement installé ce 04 mars 2026 dans ses fonctions de directeur du CNOU, aux côtés de ses nouveaux chefs de service. La cérémonie a été présidée par le Pr Mahamat Barka



Prenant la parole, le Pr Mahamat Barka a rappelé que le décret N°1290 du 4 juillet 2025 n'est pas qu'un texte juridique, mais une véritable promesse de proximité. Avec une démographie étudiante galopante, N'Djamena concentre à elle seule, la moitié des effectifs du pays. Il était donc impératif de doter la capitale d'une structure autonome et réactive. ‎

Les défis du Dr Annouar Djidda ‎
En s'adressant au nouveau directeur, nommé par l'arrêté N°281/PR, le Pr Mahamat Barka n'a pas caché l'ampleur de la tâche. « Votre mission est immense, à la mesure des attentes de nos étudiants », a-t-il déclaré. ‎Dr Annouar Djidda devra désormais veiller sur des piliers essentiels de la vie estudiantine, notamment, améliorer les conditions d'accueil en cités, garantir une alimentation de qualité au réfectoire, favoriser l'épanouissement académique et social de milliers de jeunes talents.

‎Le message adressé aux nouveaux chefs de service, nommés par l’arrêté N°34, a été tout aussi direct. Il a exhorté ces nouveaux cadres à délaisser le confort des bureaux pour la réalité du terrain. ‎ « Le bureau est nécessaire, mais c’est au réfectoire, dans les cités et sur les terrains de sport que se mesure la réussite de votre mission », a martelé le Pr Mahamat Barka. ‎

L’intégrité, le sens du service public et l'écoute ont été cités comme les boussoles de cette nouvelle équipe. Le recteur a assuré les nouveaux responsables de son soutien total pour relever les défis de cette transition historique. ‎L'avenir du Tchad passant par sa jeunesse, le CNOU de N'Djamena se doit désormais d'être le « fer de lance » de cette nouvelle organisation universitaire. ‎

Dr Annour Djida quant à lui, a souligné que : « je suis conscient des défis et obstacles qui nous attendent, mais je reste convaincu qu'avec l'implication de tout le personnel administratif, partenaires et étudiants nous pourrons atteindre des résultats significatifs », a-t-il rassuré, prouvant ainsi son engagement.


