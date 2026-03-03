Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : affaire de la pierre précieuse, le tribunal met la décision en délibéré


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 3 Mars 2026



Tchad : affaire de la pierre précieuse, le tribunal met la décision en délibéré
Le tribunal de grande instance de N'Djamena a examiné ce mardi le dossier opposant un plaignant à un prévenu, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Klessoum.

L'affaire, qui repose sur une accusation de trahison de confiance autour de la vente d'une pierre précieuse, a été mise en délibéré jusqu'au 10 mars prochain. Selon le procès-verbal, le plaignant affirme avoir confié une pierre précieuse au prévenu dans le but de la vendre. Il devait ensuite lui remettre le montant de la transaction.

Cependant, le prévenu n'aurait pas respecté cet accord, déclarant que la pierre ne valait que 25 000 francs CFA. Le plaignant conteste fermement cette évaluation, soutenant que la pierre avait la particularité de « briller la nuit », ce qui, selon lui, prouve sa valeur bien supérieure. Il accuse donc le prévenu de l'avoir vendue à un prix élevé et de l'avoir trompé.

De son côté, la défense, menée par l'avocat du prévenu, a livré une version différente des faits. Le prévenu affirme avoir reçu une simple pierre, sans aucune caractéristique particulière, et notamment sans capacité à briller dans l'obscurité. Il explique avoir confié cette pierre à une tierce personne, qui devait la faire expertiser.

Cette personne, qui effectuait régulièrement des allers-retours entre la localité de Raw-Raw et N'Djamena, aurait ensuite disparu avec la pierre. C'est suite à cette disparition que le plaignant a fait arrêter le prévenu.

L'avocat du prévenu a également soulevé un point crucial lors de l'audience : la tierce personne impliquée aurait été reçue par les parquetiers, puis relâchée sans être officiellement auditionnée. Il a vivement interrogé les raisons de cette libération et l'absence de son audition dans la procédure.

Dans ses réquisitions, le procureur a rappelé les termes de la loi au président de la Cour, sans formuler de demande précise de condamnation ou de relaxe. À l'issue des débats, le président a annoncé que l'affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 10 mars 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/03/2026

SENAFET 2026 : le Tchad réaffirme son engagement pour les droits et la dignité des femmes

SENAFET 2026 : le Tchad réaffirme son engagement pour les droits et la dignité des femmes

Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés 01/03/2026

Populaires

Congo/présidentielle 2026 : la bataille pour le Palais du Peuple officiellement ouverte

02/03/2026

Héritage contesté : quatre beaux-frères jugés pour vol présumé à N’Djamena

02/03/2026

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad

02/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter