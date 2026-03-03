Alwihda Info
TCHAD

Tchad : une délégation de la CRT reçue à la Présidence


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Mars 2026



Le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce 3 mars 2026 au Palais Toumaï, une audience à une délégation de la Croix-Rouge du Tchad (CRT), conduite par son président, M. Khala Ahmat Senoussi.

Au centre des échanges : l'action de cette institution humanitaire sur le terrain, notamment dans la gestion de la crise humanitaire dans l'Est du pays où l’afflux des réfugiés soudanais est incessant.

Le Chef de l'État a salué l'engagement des équipes de la CRT et réaffirmé son soutien à leurs missions.


