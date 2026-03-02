Alwihda Info
TCHAD

Tchad : autorités et femmes mobilisées à Mao pour l’inclusion et l’autonomisation


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 2 Mars 2026


Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Issaka Koty Yakoub, a lancé ce dimanche, au Centre de lecture et d’animation culturelle de Mao, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) 2026.


Dans son discours, le Délégué de la Femme et de la Protection de l’Enfance, Abdelkerim Abakar Moumine, a exprimé sa gratitude envers les autorités présentes, soulignant que cette célébration est universelle et se tient chaque 1er mars. Il a ensuite précisé que le thème retenu cette année est : « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir radieux ».

La Présidente du comité d’organisation, Mme Zeneba Mahamat Lol, a remercié toutes les femmes présentes, mettant en avant que leur participation témoigne de l’importance qu’elles accordent à leur propre développement.

En lançant officiellement les activités, le Général Issaka Koty Yakoub a insisté sur l’importance de cette semaine, encourageant les participantes à réfléchir sur les défis auxquels elles font face et à œuvrer ensemble pour promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes. Il a également rappelé que l’autonomisation des femmes constitue une priorité pour les plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui en a fait un axe central de son mandat à travers 12 projets et 100 actions dédiés à l’autonomisation de la femme tchadienne, en particulier celle vivant en milieu rural.

Les activités se dérouleront du 1er au 8 mars, avec un programme riche et varié, axé sur des actions concrètes et la recherche de solutions durables. La cérémonie s’est achevée par une visite des autorités aux différents stands installés sur la place.



