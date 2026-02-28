Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le MPT et Senghor Consulting forment des enseignants à l’entrepreneuriat à l’école Béguinage


Alwihda Info | Par - 28 Février 2026


​Le Mouvement Populaire Tchadien (MPT), en collaboration avec le cabinet Senghor Consulting, a organisé ce 28 février 2026 un atelier de formation en entrepreneuriat au profit des enseignants de l’école Béguinage, couplé à la mise en place d’une plateforme d’incubateur. La rencontre s’est tenue au sein de l’école primaire Béguinage à N’Djaména.


Tchad : Le MPT et Senghor Consulting forment des enseignants à l’entrepreneuriat à l’école Béguinage
Dans son allocution, le formateur principal, Dr Ibrahim Moussa Youssouf, enseignant-chercheur à l’Université de N’Djamena, expert-comptable agréé et représentant du Mouvement Populaire Tchadien (MPT), a rappelé que l’objectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des enseignants en entrepreneuriat afin d’inculquer l’esprit entrepreneurial dès le bas âge aux élèves des écoles primaires et secondaires.

Selon lui, cette initiative vise également à mettre sur pied une plateforme d’incubation dédiée aux enseignants de l’école Béguinage, leur permettant de s’approprier durablement le concept entrepreneurial et de développer des projets innovants.

Il a souligné que cette action permettra aux enseignants de mieux préparer leur retraite à travers des initiatives entrepreneuriales dans plusieurs secteurs offrant aujourd’hui des opportunités économiques encore faiblement exploitées.

Le séminaire a aussi pour ambition de promouvoir la culture entrepreneuriale auprès de la jeunesse à travers la formation, l’incubation et la sensibilisation des enseignants, des porteurs de projets, des membres d’associations de développement ainsi que des employés des PME/PMI, en cohérence avec la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, telle que définie dans son programme politique.

De son côté, la directrice de l’école Béguinage, Sœur Nour, a salué l’initiative, soulignant que cette formation contribuera à instaurer la culture entrepreneuriale au sein des écoles primaires en renforçant les compétences pédagogiques des enseignants dans ce domaine.

Les intervenants ont rappelé que l’entrepreneuriat constitue un processus de création et d’exploitation d’opportunités génératrices de valeur économique et sociale, reposant sur l’innovation, l’initiative individuelle et l’adaptation permanente à l’environnement économique.

Face à l’ampleur croissante du chômage à l’échelle mondiale, les formateurs ont encouragé les participants à promouvoir l’auto-emploi auprès des jeunes, souvent tournés vers la fonction publique malgré l’existence de nombreuses opportunités économiques dans le secteur privé et entrepreneurial.

Cette formation a été animée par l’auteur du livre intitulé « Guide pratique de l’entrepreneuriat du Tchad ».
Malick Mahamat
