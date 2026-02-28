Alwihda Info
INTERNATIONAL

L’Union africaine condamne les attaques iraniennes et appelle à la désescalade au Moyen-Orient


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Février 2026



Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné les attaques de missiles et de drones menées par l’Iran contre les territoires souverains de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l’Arabie saoudite. Il a estimé que ces actions constituent une violation de la souveraineté des États concernés et risquent d’aggraver l’instabilité au Moyen-Orient.

L’Union africaine a exprimé sa pleine solidarité avec les gouvernements et les populations des pays touchés, tout en appelant à une désescalade immédiate, à la retenue de toutes les parties et à un retour urgent au dialogue diplomatique. La Commission a réaffirmé son attachement aux principes de coexistence pacifique, au respect du droit international et au règlement des différends par des moyens pacifiques.


TRIBUNE & DEBATS

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l'Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

