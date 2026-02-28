Alwihda Info
Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Kanem, le Général Issaka Koty Yakoub lance une nouvelle dynamique de coordination sécuritaire


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 28 Février 2026


24 heures après sa prise de fonction, le Général Issaka Koty Yakoub, Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, a présidé ce samedi une réunion de prise de contact avec les responsables des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre marque le début d’une nouvelle dynamique de coordination sécuritaire dans la province.


Tchad : Au Kanem, le Général Issaka Koty Yakoub lance une nouvelle dynamique de coordination sécuritaire
À l’issue des échanges, il a été décidé que les réunions hebdomadaires de sécurité se tiendront désormais chaque jeudi, en remplacement du vendredi, afin d’améliorer le suivi des situations sécuritaires, d’anticiper les enjeux et de renforcer la communication entre les différents acteurs concernés.

Au cours des discussions, la question de la sécurité des personnes et de leurs biens a occupé une place centrale. Le premier responsable administratif de la province a exhorté à une collaboration renforcée entre les différents services afin de prévenir et de contrecarrer tout acte illégal.

Il a également souligné que la sécurité de la population et le renforcement de l’autorité de l’État constituent ses priorités essentielles.

« Je salue l’engagement de nos forces de défense et de sécurité et je compte sur une mobilisation accrue de tous les acteurs pour maintenir un environnement serein dans la province du Kanem », a déclaré le Général Issaka Koty Yakoub.


