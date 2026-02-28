Tchad : Le Camp Dari accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs au coeur du parc

Lors de leur visite, le département du développement communautaire accompagne les enfants à travers un programme de sensibilisation environnementale adapté à leur âge. Guidés par un éducateur environnemental, ils découvrent les richesses naturelles du parc, comprennent l’importance de la biodiversité et apprennent pourquoi la protection de l’environnement est essentielle pour l’avenir du Tchad.





Ils font du safari pour découvrir les animaux emblématiques du parc comme la girafe, l’éléphant, etc.

Le Camp Dari ne se limite pas à l’apprentissage : il offre également une immersion culturelle authentique. Son nom « Dari » fait référence aux habitations traditionnelles construites en secco, inspirées de l’architecture locale. Cette conception permet aux visiteurs de vivre une expérience ancrée dans la culture tchadienne tout en étant au cœur d’un environnement naturel exceptionnel.





À travers cette initiative, le Parc National de Zakouma contribue à former une nouvelle génération consciente des enjeux environnementaux, tout en valorisant le patrimoine culturel national.



Venez découvrir le Parc National de Zakouma et explorez les merveilles naturelles dont regorge le Tchad.