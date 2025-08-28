Alwihda Info
POINT DE VUE

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle


Alwihda Info | Par Dr. Rokia Ahjou - 29 Août 2025


Le Maroc a développé une stratégie complète et proactive pour lutter contre le terrorisme, en réponse notamment aux attentats de Casablanca en 2003. Cette approche, qui s'inscrit dans un contexte mondial de menaces croissantes, repose sur cinq piliers : la coopération internationale, les réformes juridiques, la dimension sécuritaire, les actions socio-économiques et la restructuration du champ religieux.


La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle


 

Une approche à plusieurs niveaux

 
 

1. Coopération internationale et régionale

 
Le Maroc a renforcé son rôle d'acteur clé dans la lutte mondiale contre le terrorisme en adhérant à de nombreux traités et conventions internationaux et arabes. Il a également signé des accords bilatéraux, comme celui avec les Émirats arabes unis, et a adhéré à la Coalition islamique militaire contre le terrorisme. Cette coopération est jugée essentielle pour contrer la nature transnationale des menaces terroristes.
 

2. Dimension juridique

 
Pour combattre le terrorisme sur le plan légal, le Maroc a adopté la loi n° 03-03 qui définit les actes terroristes et alourdit les peines pour leurs auteurs et leurs complices. Des sanctions sont également prévues pour le financement du terrorisme, avec l'adoption de la loi n° 147-93-1 qui autorise la surveillance des transactions financières suspectes.
 

3. Dimension sécuritaire

 
Le pays a réformé en profondeur son appareil sécuritaire, notamment en modernisant la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et en créant le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ), surnommé le « FBI marocain ». Une coordination renforcée a été mise en place entre les différentes agences de sécurité nationales et leurs homologues européens et arabes.
 

4. Dimensions sociale et économique

 
La stratégie marocaine va au-delà de la répression en s'attaquant aux causes profondes de l'extrémisme. Des initiatives comme l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) visent à améliorer les conditions de vie et à réduire la pauvreté. Le pays a également lancé des programmes de microcrédits pour les jeunes entrepreneurs et a mis en place des mesures de réinsertion pour les détenus, afin de prévenir la récidive. L'éducation est considérée comme un rempart essentiel pour protéger la jeunesse contre les idées extrémistes.
 

5. Dimension religieuse

 
Sous l'impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc a restructuré le champ religieux pour lutter contre les interprétations extrémistes. Le pays a réformé ses institutions religieuses, modernisé l'encadrement des imams et mis en place des médias dédiés, comme la Radio Mohammed VI du Saint Coran, pour promouvoir une pratique religieuse modérée et tolérante.


