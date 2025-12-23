Tchad : 235 Tendance Events au chevet des orphelins de Shalom

Le don, composé de vivres et de non-vivres de diverses natures, a été officiellement remis au siège de l’orphelinat au profit des enfants orphelins, majoritairement issus de milieux très vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’association d’apporter un soutien concret aux structures sociales œuvrant pour la protection et la prise en charge des enfants démunis.



Selon Cyrille Modjingar, promoteur culturel et directeur de l’association 235 Tendance Events, ce geste relève avant tout d’un devoir moral et citoyen.



« J’appuie ces enfants parce qu’ils ont besoin de notre aide. Nous savons tous qu’ils vivent dans une grande précarité et qu’ils ont besoin de notre solidarité », a-t-il déclaré.



Très émue par cette action, la fondatrice de l’orphelinat Shalom, Madame Koumalal B. Marceline, a exprimé sa profonde gratitude envers l’association.



« Nous sommes très reconnaissants pour ces dons, qui viennent renforcer la prise en charge des enfants, une mission rendue difficile par le manque de moyens. J’invite d’autres personnes de bonne volonté à emboîter le pas afin d’aider ces enfants qui en ont réellement besoin », a-t-elle souligné.



Créé en 2015, l’orphelinat Shalom accueille un nombre important d’enfants orphelins, mais fait face à d’importantes difficultés liées à l’insuffisance de soutien institutionnel. Des initiatives comme celle de 235 Tendance Events constituent ainsi un véritable soulagement pour cette structure et redonnent espoir aux enfants qui y vivent.



À travers cette action, l’association 235 Tendance Events réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, de la cohésion sociale et de la protection de l’enfance au Tchad.