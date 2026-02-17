Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires


17 Février 2026


En mémoire des deux élèves stagiaires de la 30ᵉ promotion décédés durant la phase de morphologie de la formation commune de base, le chef d’État-major général des armées, 2ᵉ adjoint, a interpellé le commandement du Groupement des écoles militaires interarmées ainsi que le Service de santé des armées, les appelant au strict respect des conditions médicales d’accès à l’école.


Dans ses mots de circonstance, le chef d’État-major général des armées, 2ᵉ adjoint, le général de division Yangmargué Beh Félix, est revenu sur le décès des deux stagiaires de cette promotion, survenu pendant la phase de morphologie. Il a souligné l’importance du respect des normes médicales afin d’éviter de tels drames.

Conformément aux exigences de la tradition de l’École des officiers interarmées, la phase de morphologie correspond à la période de transformation de l’esprit civil en esprit militaire. Cette étape d’endurance place les jeunes recrues dans des situations exigeantes de gestion de crise de haute intensité, souvent marquées par la privation de confort.

Une telle formation requiert une aptitude médicale rigoureuse. Toute négligence ou tricherie lors de la visite médicale d’aptitude physique ne peut entraîner que des conséquences fâcheuses, comme cela a malheureusement été constaté à plusieurs reprises. C’est pourquoi, du haut de cette tribune, le haut commandement a réitéré son appel au strict respect des conditions médicales d’accès à l’école, tant par le commandement du GEMIA que par le Service de santé des armées.

Dans son allocution, le commandant du GEMIA, Zakaria Hissein Abdraman Haggar, est revenu sur les pertes enregistrées au cours de la formation, notamment celles de Morpho Adoum Adago Yacouba et Morpho Mahamat Issa Mina. Deux jeunes élèves officiers salués pour leur courage, leur dévouement et leur volonté de servir la nation.

« Leurs mémoires resteront à jamais gravées dans l’histoire de la 30ᵉ promotion et dans les annales de l’école », a-t-il déclaré, avant de leur rendre un vibrant hommage et d’exprimer sa solidarité ainsi que ses sincères compassions à leurs familles respectives et à leurs camarades de promotion, durement éprouvés par cette épreuve.
Malick Mahamat
