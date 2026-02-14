Alwihda Info
TCHAD

Le Tchad officialise l’accord de prêt avec le FADD et réforme le Fonds national de solidarité


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Février 2026



Par Décret N°085./PR/2026 du 14 février 2026, est promulguée la Loi N°001/AN-SENAT/2026 du 13 février 2026, portant ratification de l’Accord de prêt signé entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Fonds d’Abu Dhabi pour le 
développement (FADD).

بموجب المرسوم رقم 85/ر ج/2026 الصادر في 14 فبراير 2026، تم إصدار القانون رقم 001/ج و-م ش/2026 الصادر في 13 فبراير 2026، القاضي بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين جمهورية تشاد وصندوق أبو ظبي للتنمية (FADD).

Par Décret N°086/PR/2026 du 13 février 2026, est promulguée la Loi N°002/AN-SENAT/2026 du 13 février 2026, portant restructuration du Fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables.


