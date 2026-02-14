Niger : un avion tchadien a été "criblé de balles" lors de l'attaque de l'aéroport de Niamey, selon le président Tiani

Le général Abdourahamane Tiani, président de la transition au Niger, a tenu ces propos lors d’une interview le 13 février 2026, en revenant sur l’attaque du 28-29 janvier 2026 contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey et la base aérienne 101 adjacente (revendiquée par l’État islamique).



Tiani explique que parmi les avions endommagés au sol par les tirs lors de l’attaque, il y avait : deux avions de la compagnie ASKY Airlines (togolaise). Un troisième avion tchadien, qui était venu rapatrier le corps d’une compatriote décédée (probablement une Tchadienne morte au Niger). Il affirme que cet avion tchadien a été criblé de balles (touché par des tirs) pendant l’assaut, tout comme les deux ASKY.