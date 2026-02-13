Burkina : 83 nouveaux Opérateurs Forces Spéciales prêts à servir la Nation

Ce 12 février 2026, le colonel-major Théophile Nikiema, commandant de la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR) a présidé la cérémonie de sortie de la 9e promotion des Opérateurs Forces Spéciales à Kamboinsin.



Plus de 200 candidats ont débuté le stage au Centre de Formation d’Opérateurs Forces Spéciales (CFOFS). Ils ont suivi un cursus de neuf mois structuré en trois phases, comprenant le bleuissement, l’acculturation et l’aguerrissement. Mais, ce sont 83 d'entre eux qui ont été déclarés aptes à l’issue de cette formation extrêmement poussée qui allie le physique, le mental et l'intelligence.



Ces 83 Opérateurs Forces Spéciales, désormais baptisés « les Bleus » ont arboré fièrement leurs brevets, symboles de leur courage et de leur abnégation. Ils deviennent ainsi membres à part entière du Groupement des Forces Spéciales de la BSIR.