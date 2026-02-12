Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Abéché : la Police nationale rassure la famille d’Oumar Acheikh après l’arrestation des suspects


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Février 2026



Abéché : la Police nationale rassure la famille d’Oumar Acheikh après l’arrestation des suspects
Le 12 février 2026, le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général de police Tougoud Digo Maïdé, a rencontré la famille du défunt Oumar Acheikh, assassiné le 28 janvier dernier par des malfrats. Lors de cet acte criminel, une somme de 16 900 000 FCFA ainsi que 1 300 dollars avait été emportée.

Grâce aux efforts des forces de sécurité intérieure, une grande partie des fonds a été retrouvée. Sur le plan civil, un arrangement aurait été conclu entre les familles. Quant à l’aspect pénal, il relève désormais de la justice, qui statuera sur le sort des présumés auteurs.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes 12/02/2026

Populaires

Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

12/02/2026

Tchad : signature de l’accord de prêt pour le Centre de cardiologie et visite du site du projet

12/02/2026

Tchad : un voleur arrêté après le vol d’un coffre-fort confondu avec un autre contenant un milliard

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter