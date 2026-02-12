Abéché : la Police nationale rassure la famille d’Oumar Acheikh après l’arrestation des suspects

Le 12 février 2026, le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général de police Tougoud Digo Maïdé, a rencontré la famille du défunt Oumar Acheikh, assassiné le 28 janvier dernier par des malfrats. Lors de cet acte criminel, une somme de 16 900 000 FCFA ainsi que 1 300 dollars avait été emportée.



Grâce aux efforts des forces de sécurité intérieure, une grande partie des fonds a été retrouvée. Sur le plan civil, un arrangement aurait été conclu entre les familles. Quant à l’aspect pénal, il relève désormais de la justice, qui statuera sur le sort des présumés auteurs.