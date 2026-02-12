Tchad : signature de l’accord de prêt pour le Centre de cardiologie et visite du site du projet

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, et le président-directeur général du Fonds Saoudien de Développement, Sultan Abdulrahman Al-Marshad, ont procédé à la signature de l’accord de prêt relatif au Projet de construction et d’équipements du Centre de cardiologie de l’Hôpital La Renaissance.



D’un montant de 187,5 millions de riyals saoudiens, soit environ 50 millions de dollars américains, ce financement concessionnel traduit l’excellence des relations de coopération entre la République du Tchad et le Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi que leur engagement commun en faveur du renforcement du système national de santé.



La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim, de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que du secrétaire d’État aux Finances et au Budget, entourés de plusieurs responsables administratifs, techniques et invités.



Le projet prévoit la construction d’un centre cardiaque moderne de 8 000 m², comprenant un rez-de-chaussée et trois étages de 2 000 m² chacun, pour une capacité totale de 90 lits. Le Centre intégrera des blocs opératoires spécialisés, des salles de cathétérisme, un service d’imagerie médicale, des unités de soins intensifs et de réanimation CCV, un service d’urgences, des salles de consultation, ainsi qu’un laboratoire et une unité de stérilisation modernes.



Cette infrastructure de référence permettra de développer la chirurgie cardiaque au Tchad, d’assurer le transfert de compétences et la formation du personnel médical national, tout en réduisant significativement les évacuations sanitaires à l’étranger et les charges financières associées.



À l’issue de la signature, les membres du gouvernement et le PDG du Fonds Saoudien de Développement ont effectué une visite du site dédié à la construction du futur Centre de cardiologie, afin de constater l’emplacement du projet et de s’assurer des dispositions prises pour son lancement effectif.



À travers cette initiative structurante, le gouvernement tchadien et son partenaire saoudien réaffirment leur volonté commune de garantir aux populations un accès équitable à des soins spécialisés de haute qualité, conformément aux priorités nationales en matière de développement sanitaire.