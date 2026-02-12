Alwihda Info
TCHAD

Tchad : synergie entre le GEMIA et la Police nationale au profit des citoyens


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2026



Tchad : synergie entre le GEMIA et la Police nationale au profit des citoyens
La direction générale de la Police nationale (DGPN) a reçu, ce jeudi 12 février 2026, 72 officiers stagiaires du Groupement des Ecoles Militaires Interarmées (GEMIA) dans le cadre d’une visite d’étude placée sous le signe du partage d’expériences et du renforcement de la coopération interinstitutionnelle.

Cette rencontre illustre la volonté commune des forces de défense et de sécurité de conjuguer leurs efforts pour la protection des personnes et des biens de la population tchadienne. La cérémonie d’accueil de ses officiers stagiaires s’est déroulée sous la présidence du directeur général premier adjoint de la Police nationale, le contrôleur Paul Manga.

Dans son allocution, il a souligné la portée de ce temps d’échange entre la Police nationale et le Groupement d’école des militaires inter armées GEMIA à l’heure où les défis sécuritaires requièrent coordination, complémentarité et cohésion d’action.

Prenant la parole à son tour, le colonel Moussa Yacoub Mahamat, commandant de l’Ecole d’application et de perfectionnement de l’infanterie a salué l’esprit d’ouverture de la Police nationale et a insisté sur la valeur pédagogique de ces rencontres, essentielles à la formation d’officiers appelés à assumer de hautes responsabilités au service de la Nation. Au cœur de cette visite, une communication approfondie a été présentée par le commissaire divisionnaire Mbainon Eugène, directeur des études de l’École nationale de la Police nationale.

Son exposé a porté sur l’organisation et les missions des forces de défense et de sécurité, mettant en lumière la structuration des forces de sécurité intérieure, notamment, l’organigramme de la Sécurité publique et les composantes qui sont entre autre la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la GNNT. Il a rappelé que l’efficacité du dispositif sécuritaire repose sur l’harmonisation des actions et la complémentarité des compétences entre les différents corps.

Cette présentation a donné lieu à des échanges particulièrement enrichissants. Les officiers stagiaires ont exprimé diverses préoccupations relatives aux attributions des directions spécialisées, à l’organisation des services ainsi qu’au positionnement de la Police judiciaire dans l’architecture institutionnelle. Les responsables techniques de la Police nationale ont apporté des réponses précises à ses différentes interrogations.

Ces discussions ont contribué à approfondir la compréhension des rôles et responsabilités de la Police nationale, tout en renforçant l’articulation fonctionnelle entre les différentes composantes de la sécurité nationale. La visite s’est achevée dans une satisfaction totale.

En guise de reconnaissance et de l’importance accordée à ce moment de dialogue institutionnel, les officiers stagiaires du GEMIA ont remis un présent symbolique au représentant de la direction générale de la Police nationale, scellant ainsi une synergie exemplaire entre le GEMIA et la Police nationale.



