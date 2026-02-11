N'Djamena : la CNDH condamne fermement le viol d'une mineure et appelle à la mobilisation générale

Le présumé auteur de cet acte, âgé de 45 ans, cuisinier de profession et père de sept enfants, a été placé en garde à vue au commissariat CSP1 avant d'être déféré au parquet d'instance de N'Djamena le lundi 9 février 2026, où il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Klessoum.



La CNDH s'insurge également contre le double viol de mineures survenu dans la même commune en l'espace d'une semaine, révélant une recrudescence inquiétante des actes de violence sexuelle à l'encontre des enfants dans la province de N'Djamena.



Ces événements tragiques soulignent l'urgence de renforcer la prévention, la protection des mineurs et l'arsenal juridique existant afin de lutter efficacement contre ces crimes. La CNDH appelle tous les acteurs de la société civile, des autorités publiques et du secteur judiciaire à unir leurs efforts pour endiguer ce fléau qui déshumanise notre société.



La CNDH réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la protection de la dignité humaine, de la lutte contre l'impunité et de la promotion des droits des enfants, et s'engage à suivre de près le traitement judiciaire de ces dossiers.