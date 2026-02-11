Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : la CNPC Tchad engagée dans la promotion de l’emploi local


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 11 Février 2026




Ces dernières années, la CNPC Tchad s’est engagée de manière continue dans la promotion de l’emploi local et la formation des talents.

À travers des programmes de coopération sino-africaine en matière de ressources humaines et la mise en place de la « Base de développement pour la formation aux métiers du raffinage et de la pétrochimie (NRC) », l’entreprise offre aux jeunes tchadiens des formations professionnelles ainsi que des opportunités d’intégrer le secteur de l’énergie, contribuant ainsi à un développement de l’emploi plus stable et durable.

Dans le cadre des préparatifs du deuxième Forum national de l’emploi du Tchad (FNE 2026), la CNPC Tchad apportera un soutien actif à l’organisation de l’événement et travaillera en étroite collaboration avec l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) afin d’élargir davantage les perspectives d’emploi pour la jeunesse tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
