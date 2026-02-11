Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

SOTEL Tchad : les agents en sit-in dénoncent des blocages et interpellent les autorités


Alwihda Info | Par - 11 Février 2026



SOTEL Tchad : les agents en sit-in dénoncent des blocages et interpellent les autorités
Les agents de la SOTEL Tchad ont organisé, le 10 février 2026, un sit-in au ministère des Télécommunications pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le blocage de dossiers jugés essentiels à la survie de l’entreprise. Ils accusent le ministre de tutelle ainsi que l’ARCEP, d’ingérences et d’entraves à la signature de contrats, ce qui freinerait la relance des activités, notamment du téléphone fixe.

Réclamant des solutions urgentes, les agents demandent soit la démission du ministre, soit son limogeage par le Président de la République, qu’ils appellent également à intervenir afin de faire appliquer ses décisions antérieures en faveur de la SOTEL.
Malick Mahamat
