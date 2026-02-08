Tchad : au Sila, l'assemblée générale des leaders communautaires lancé à Koukou Angarana

La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet du département de Koukou Angarana, du député Mahamat Adef et des leaders communautaires, des associations de société civile et de religieux.



Frontalier avec plusieurs localités soudanaises, le département de Koukou Angarana subit de plein fouet les répercussions de la crise au Soudan. La situation se traduit par une forte pression démographique et une détérioration préoccupante des conditions socio-éducatives et sanitaires.



Face à ces défis, une rencontre inédite se tient à l’initiative du parlementaire Mahamat Adef, en collaboration avec les autorités administratives du département. Elle réunit les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, ainsi que les responsables des différents services étatiques et des partenaires.



L’objectif est de poser un diagnostic clair des obstacles au développement socio-économique local, et formuler des actions concrètes et adaptées. Les travaux déboucheront sur des recommandations et des résolutions destinées à changer l'image de la ville.