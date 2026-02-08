Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, l'assemblée générale des leaders communautaires lancé à Koukou Angarana


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 10 Février 2026



Tchad : au Sila, l'assemblée générale des leaders communautaires lancé à Koukou Angarana
La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet du département de Koukou Angarana, du député Mahamat Adef et des leaders communautaires, des associations de société civile et de religieux.

Frontalier avec plusieurs localités soudanaises, le département de Koukou Angarana subit de plein fouet les répercussions de la crise au Soudan. La situation se traduit par une forte pression démographique et une détérioration préoccupante des conditions socio-éducatives et sanitaires.

Face à ces défis, une rencontre inédite se tient à l’initiative du parlementaire Mahamat Adef, en collaboration avec les autorités administratives du département. Elle réunit les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, ainsi que les responsables des différents services étatiques et des partenaires.

L’objectif est de poser un diagnostic clair des obstacles au développement socio-économique local, et formuler des actions concrètes et adaptées. Les travaux déboucheront sur des recommandations et des résolutions destinées à changer l'image de la ville.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/02/2026

Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes

Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes

Projet RESISILA : Vers une résilience accrue dans la province du Sila Projet RESISILA : Vers une résilience accrue dans la province du Sila 09/02/2026

Populaires

Tchad : trois femmes promues à l’international reçues par le chef de l’Etat

09/02/2026

Tchad : à ‎ N'Djamena, un commerçant poursuivi pour abus de confiance

09/02/2026

Olivier Noudjalbaye Dedingar : « Mes priorités sont des approches diplomatiques en matière de paix et de développement durable »

09/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter