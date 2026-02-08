Alwihda Info
TCHAD

Projet RESISILA : Vers une résilience accrue dans la province du Sila


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 9 Février 2026


Le Secrétaire Général de la province, Ali M’bodou Djibrine, a appelé à une synergie d'actions entre l'État et les ONG pour garantir l'efficacité des interventions sur le terrain.


  La troisième réunion du comité de pilotage du projet RESISILA a été officiellement ouverte par Ali M'bodou Djibrine, Secrétaire Général de la province de Sila, en présence des membres du comité, de différentes ONG, ainsi que de délégués provinciaux et chefs de services déconcentrés de l'État.

 

Dans son mot de bienvenue, JACK, coordinateur terrain de l'ONG INTERSOOS, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires, les services techniques de l'État, les autorités locales, et toutes les autres parties prenantes pour leur engagement envers la mise en œuvre du projet RESISILA.

 

Le Secrétaire Général a mis l'accent sur l'importance de la bonne gouvernance des projets de développement, ainsi que sur la synergie d'actions entre les différents acteurs impliqués. Il a exhorté les participants à mener des échanges francs, constructifs et orientés vers des solutions concrètes, dans l'intérêt supérieur de la population.
 
"Il demeure convaincu qu'au terme de cette rencontre, des recommandations pertinentes et réalistes seront formulées afin de consolider les acquis, corriger les faiblesses et renforcer l'impact du projet RESISILA sur le terrain."

 

Cette réunion a pour but de :
  1. Faire le point sur l'état d'avancement global du projet.
  2. Analyser de manière objective les contraintes, les difficultés et les défis rencontrés sur le terrain.
  3. Renforcer l'implication et l'accompagnement des autorités et des services techniques déconcentrés de l'État afin d'assurer la bonne exécution des activités prévues.
  4. Discuter des résultats principaux obtenus et tirer les leçons nécessaires pour améliorer les interventions futures.

 

La réunion revêt une importance capitale en tant que cadre privilégié de concertation et de redevabilité. Elle vise à renforcer la collaboration entre tous les acteurs impliqués et à garantir que le projet RESISILA répond efficacement aux besoins de la population.


Projet METRO PARC à Kileb-mat : L'exigence d'un urbanisme durable

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

