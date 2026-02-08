Tchad : à Amdjarass, le Premier ministre visite le chantier des logements

En séjour à Amdjarass dans le cadre du Festival International des Cultures Sahariennes, le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Allah Maye Halina s’est rendu ce matin sur le chantier des logements en construction.



Une visite guidée a permis au chef du gouvernement d'apprécier dans les détails le niveau d'exécution de ce chantier, suivant le cahier de charges préétabli.



À l’issue de la visite, il a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux et au professionnalisme de l’entreprise, tout en rappelant aux administrateurs provinciaux leur rôle central dans le suivi rigoureux des chantiers publics, pour garantir le respect des délais, la qualité des ouvrages et les orientations gouvernementales.



Bâti sur une superficie de 8000 m², ce complexe immobilier comprend 61 villas, dont 55 logements résidentiels et 6 villas destinées à l’accueil des hôtes. Ce projet s’inscrit dans la politique gouvernementale de modernisation des centres urbains et à améliorer le cadre de vie dans cette province du pays.