TCHAD

Tchad : le ministère de l’Éducation publie le calendrier officiel des examens et concours 2025-2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Février 2026



Le calendrier des examens et concours du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique pour l'année scolaire 2025-2026 est dévoilé. Il fixe le test d'entrée dans les Écoles Normales d'Instituteurs Bilingues des Maîtres Communautaires de niveau I au 1er mars 2026.

Le Concours d'entrée dans les différents cycles et filières d'enseignement technique et professionnel (2nde AB, BT, TI, 1ère année de BEP et CAP) est programmé pour le 30 mai 2026.

Le Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) est prévu du 1er au 7 juin 2026. Le Brevet de Technicien (BT), le Brevet de l’Enseignement Professionnel (BEP) et le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) sont fixés, quant à eux, du 10 juin au 11 juillet 2026.


