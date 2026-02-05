Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Abéché : Les Femmes au Cœur de la Paix et de la Cohésion Sociale


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 6 Février 2026


Sous l'égide du Maire, le Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, ce forum positionne les femmes non plus comme de simples victimes des conflits, mais comme des actrices de premier plan dans la médiation et la prévention au Sahel.


Abéché : Les Femmes au Cœur de la Paix et de la Cohésion Sociale



  Le Maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a inauguré un forum dédié à la participation des femmes aux processus de paix. Cet événement a été couplé à un match amical visant la cohésion sociale.

 

Initiée par l’ONG ALBARAKHA, cette activité marque le début officiel de ses actions à Abéché. Le forum a réuni des autorités administratives, des acteurs locaux, des leaders communautaires, et de nombreuses organisations de la société civile.




Objectifs du Forum

 
  1. Renforcer le Leadership Féminin
    Le forum vise à consolider le rôle des organisations féminines dans la paix et la sécurité.
  2. Mouvement Inclusif pour la Paix
    L'objectif est de contribuer à la création d'un mouvement durable pour la paix dans un contexte sécuritaire et social difficile.

 

Djawhara Mahamat Moukthar, coordonnatrice de l'ONG, a remercié les participants pour leur mobilisation et a souligné l'importance de la paix et de la cohésion sociale, considérées comme des priorités nationales.

 

Le Maire d’Abéché a insisté sur le fait que cette initiative s’inscrit dans la vision des hautes autorités de l'État, sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, engagées dans la consolidation de la paix et le développement inclusif. Il a noté les défis que la province du Ouaddaï rencontre, tels que les tensions intercommunautaires et la pression sur les ressources naturelles, tout en mettant en avant le rôle central des femmes dans la gestion des conflits.

 

Le forum est aligné avec la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il vise à :
  • Renforcer la participation active des femmes dans les mécanismes locaux de paix.
  • Promouvoir une cohésion sociale durable entre les communautés.
Cette initiative représente un pas significatif vers une paix inclusive, en intégrant les contributions essentielles des femmes dans le processus décisionnel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Tchad : une vaste opération de sécurisation pour renforcer la paix et protéger les populations à Abéché

Tchad : une vaste opération de sécurisation pour renforcer la paix et protéger les populations à Abéché

Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés 05/02/2026

Populaires

Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso

05/02/2026

Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

05/02/2026

Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter