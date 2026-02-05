Abéché : Les Femmes au Cœur de la Paix et de la Cohésion Sociale

Le Maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a inauguré un forum dédié à la participation des femmes aux processus de paix. Cet événement a été couplé à un match amical visant la cohésion sociale.
Initiée par l’ONG ALBARAKHA, cette activité marque le début officiel de ses actions à Abéché. Le forum a réuni des autorités administratives, des acteurs locaux, des leaders communautaires, et de nombreuses organisations de la société civile.
Objectifs du Forum
- Renforcer le Leadership Féminin
Le forum vise à consolider le rôle des organisations féminines dans la paix et la sécurité.
- Mouvement Inclusif pour la Paix
L'objectif est de contribuer à la création d'un mouvement durable pour la paix dans un contexte sécuritaire et social difficile.
Djawhara Mahamat Moukthar, coordonnatrice de l'ONG, a remercié les participants pour leur mobilisation et a souligné l'importance de la paix et de la cohésion sociale, considérées comme des priorités nationales.
Le Maire d’Abéché a insisté sur le fait que cette initiative s’inscrit dans la vision des hautes autorités de l'État, sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, engagées dans la consolidation de la paix et le développement inclusif. Il a noté les défis que la province du Ouaddaï rencontre, tels que les tensions intercommunautaires et la pression sur les ressources naturelles, tout en mettant en avant le rôle central des femmes dans la gestion des conflits.
Le forum est aligné avec la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il vise à :
- Renforcer la participation active des femmes dans les mécanismes locaux de paix.
- Promouvoir une cohésion sociale durable entre les communautés.