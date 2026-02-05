Baccalauréat 2026 : Focus sur l'Enrôlement au Centre MAARIF

L'opération d'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat pour la ville de N'Djamena est actuellement en cours. Cette initiative vise à assurer un processus d'examen sécurisé et transparent.
Centres d'Enrôlement
Deux centres ont été retenus pour cette opération :
- Lycée MAARIF
- Lycée de N'DJARI
Focus sur le Lycée MAARIF
Le déroulement de l'enrôlement des candidats se fait au Centre MAARIF, situé dans le 2ème Arrondissement. Des mesures rigoureuses sont mises en place pour garantir l'exactitude des données et la sécurité des candidats.
L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) supervise cette opération, veillant à sa bonne exécution pour assurer une organisation efficace du Baccalauréat 2026.
Les candidats et responsables sont encouragés à suivre toutes les directives afin de faciliter ce processus crucial. Des images du déroulement de l'enrôlement seront bientôt disponibles pour illustrer cette étape importante.