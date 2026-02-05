Baccalauréat 2026 : Focus sur l'Enrôlement au Centre MAARIF





Centres d'Enrôlement

Lycée MAARIF

Lycée de N'DJARI

Focus sur le Lycée MAARIF

L'opération d'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat pour la ville deest actuellement en cours. Cette initiative vise à assurer un processus d'examen sécurisé et transparent.Deux centres ont été retenus pour cette opération :Le déroulement de l'enrôlement des candidats se fait au Centre, situé dans le 2ème Arrondissement. Des mesures rigoureuses sont mises en place pour garantir l'exactitude des données et la sécurité des candidats.L’supervise cette opération, veillant à sa bonne exécution pour assurer une organisation efficace du Baccalauréat 2026.Les candidats et responsables sont encouragés à suivre toutes les directives afin de faciliter ce processus crucial. Des images du déroulement de l'enrôlement seront bientôt disponibles pour illustrer cette étape importante.