Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Baccalauréat 2026 : Focus sur l'Enrôlement au Centre MAARIF


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Le Lycée MAARIF et le Lycée de N'DJARI deviennent les pôles centraux de cette journée, accueillant les candidats pour la capture de leurs données biométriques.


Baccalauréat 2026 : Focus sur l'Enrôlement au Centre MAARIF



  L'opération d'enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat pour la ville de N'Djamena est actuellement en cours. Cette initiative vise à assurer un processus d'examen sécurisé et transparent.



Centres d'Enrôlement


Deux centres ont été retenus pour cette opération :
  • Lycée MAARIF
  • Lycée de N'DJARI

Focus sur le Lycée MAARIF


Le déroulement de l'enrôlement des candidats se fait au Centre MAARIF, situé dans le 2ème Arrondissement. Des mesures rigoureuses sont mises en place pour garantir l'exactitude des données et la sécurité des candidats.

 

L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) supervise cette opération, veillant à sa bonne exécution pour assurer une organisation efficace du Baccalauréat 2026.

 
Les candidats et responsables sont encouragés à suivre toutes les directives afin de faciliter ce processus crucial. Des images du déroulement de l'enrôlement seront bientôt disponibles pour illustrer cette étape importante.


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Tchad : une vaste opération de sécurisation pour renforcer la paix et protéger les populations à Abéché

Tchad : une vaste opération de sécurisation pour renforcer la paix et protéger les populations à Abéché

Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés 05/02/2026

Populaires

Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso

05/02/2026

Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

05/02/2026

Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter