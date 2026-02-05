Alwihda Info
TCHAD

Santé Animale au Bahr Elgazel : Le Gouvernement équipe les services vétérinaires


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua - 6 Février 2026


Sous l'impulsion du Pr Abderahim Awat Atteib, cette dotation vise à transformer les interventions de terrain en garantissant une chaîne de froid rigoureuse et des soins de précision pour le cheptel local.


  Le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a remis un lot d’équipements vétérinaires au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Bahr Elgazel, M. Abdelaziz Tchang-lang Takoma.

 

Le matériel remis comprend :
  • Containers isothermes
  • Porte-glaces
  • Kits vétérinaires
  • Seringues revolver
  • Blouses
  • Thermomètres
  • Pinces mouchettes
  • Autres outils spécialisés
Ces équipements visent à renforcer les services vétérinaires et à améliorer les interventions sur le terrain.

 

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à :
  • Assurer une meilleure couverture sanitaire du cheptel.
  • Améliorer les services vétérinaires de proximité.
  • Soutenir les éleveurs, contribuant ainsi au secteur de l’élevage, essentiel pour l'économie nationale.

 

Le Délégué Général, M. Abdelaziz Tchang-lang Takoma, a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement, soulignant l’engagement du Président Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et du Ministre. Il a affirmé que ces équipements renforceront les capacités locales, permettant ainsi une réponse efficace aux défis sanitaires tout en indiquant l'importance d'une utilisation responsable pour le développement de la province.
Cette remise marque une étape clé dans l'amélioration des services vétérinaires au Tchad, essentiel pour soutenir le secteur de l'élevage et assurer la santé du cheptel national.


