Santé Animale au Bahr Elgazel : Le Gouvernement équipe les services vétérinaires

Containers isothermes

Porte-glaces

Kits vétérinaires

Seringues revolver

Blouses

Thermomètres

Pinces mouchettes

Autres outils spécialisés

Assurer une meilleure couverture sanitaire du cheptel.

Améliorer les services vétérinaires de proximité.

Soutenir les éleveurs, contribuant ainsi au secteur de l’élevage, essentiel pour l'économie nationale.

Le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a remis un lot d’équipements vétérinaires au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Bahr Elgazel, M. Abdelaziz Tchang-lang Takoma.Le matériel remis comprend :Ces équipements visent à renforcer les services vétérinaires et à améliorer les interventions sur le terrain.Cette initiative s'inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à :Le Délégué Général, M. Abdelaziz Tchang-lang Takoma, a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement, soulignant l’engagement du Président Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et du Ministre. Il a affirmé que ces équipements renforceront les capacités locales, permettant ainsi une réponse efficace aux défis sanitaires tout en indiquant l'importance d'une utilisation responsable pour le développement de la province.Cette remise marque une étape clé dans l'amélioration des services vétérinaires au Tchad, essentiel pour soutenir le secteur de l'élevage et assurer la santé du cheptel national.