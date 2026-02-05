Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso

Au menu des échanges entre les deux hommes, des sujets de coopération parmi lesquels les conditions de voyage et de mobilité des citoyens des deux pays, et l’enseignement supérieur dans un contexte où le Burkina Faso a entrepris des réformes dans ce domaine, alors que le pays accueille un nombre important d’étudiants tchadiens qui sont essentiellement en formation en médecine, rapporte le département ministériel.



Le ministre des Affaires étrangères et l’Ambassadeur tchadien ont également parlé de la nécessité de relancer la coopération entre les deux pays, étant donné qu’il y’a du potentiel à exploiter dans plusieurs secteurs.



A ce titre, ils ont dit leur engagement à organiser la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad en cette année 2026.



Ce rendez-vous permettra de mettre sur la table des échanges, des sujets d’intérêt commun, tout en donnant un signal fort de l’engagement des deux pays à développer une coopération sud-sud exemplaire.