AFRIQUE

Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Février 2026


Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a accordé une audience à l’Ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum Ahmat.


Au menu des échanges entre les deux hommes, des sujets de coopération parmi lesquels les conditions de voyage et de mobilité des citoyens des deux pays, et l’enseignement supérieur dans un contexte où le Burkina Faso a entrepris des réformes dans ce domaine, alors que le pays accueille un nombre important d’étudiants tchadiens qui sont essentiellement en formation en médecine, rapporte le département ministériel.

Le ministre des Affaires étrangères et l’Ambassadeur tchadien ont également parlé de la nécessité de relancer la coopération entre les deux pays, étant donné qu’il y’a du potentiel à exploiter dans plusieurs secteurs.

A ce titre, ils ont dit leur engagement à organiser la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad en cette année 2026.

Ce rendez-vous permettra de mettre sur la table des échanges, des sujets d’intérêt commun, tout en donnant un signal fort de l’engagement des deux pays à développer une coopération sud-sud exemplaire.


Tchad : Djimet Wiche nommé chef d'antenne provinciale pour la ville de N'Djamena de la CNDH

Tchad : une mission de sensibilisation mobilise élèves et étudiants autour des concours statistiques à Abéché

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l'accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

