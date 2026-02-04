Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Djimet Wiche nommé chef d’antenne provinciale pour la ville de N’Djamena de la CNDH


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Février 2026


​M. Djimet Wiche, jusque-là chef du service presse écrite et électronique de la communication, a été nommé à de nouvelles fonctions par décision du président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Tchad (CNDH). Il a été officiellement installé ce mercredi 4 février 2026 par le secrétaire général adjoint de l’institution, François Djimramadji.


Tchad : Djimet Wiche nommé chef d'antenne provinciale pour la ville de N'Djamena de la CNDH
Défenseur reconnu des droits humains et militant engagé pour la liberté de la presse, Djimet Wiche exerce le métier de journaliste depuis plusieurs années au sein de divers médias. Il s’est illustré dans la défense de nombreuses affaires liées aux atteintes à la liberté d’expression.

Nommé chef du service presse écrite et électronique en 2025, année de création de ce poste, il l’a occupé pendant près d’un an. Inlassable défenseur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il entend poursuivre et consolider les actions engagées par son prédécesseur.

Nouveau chef d’antenne provinciale de la CNDH pour la ville de N’Djamena, M. Djimet Wiche ambitionne de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin de garantir la jouissance pleine et entière des droits humains et des libertés fondamentales, un engagement qu’il juge essentiel pour la vitalité de la démocratie tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
