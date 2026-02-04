Tchad : Djimet Wiche nommé chef d’antenne provinciale pour la ville de N’Djamena de la CNDH

Défenseur reconnu des droits humains et militant engagé pour la liberté de la presse, Djimet Wiche exerce le métier de journaliste depuis plusieurs années au sein de divers médias. Il s’est illustré dans la défense de nombreuses affaires liées aux atteintes à la liberté d’expression.



Nommé chef du service presse écrite et électronique en 2025, année de création de ce poste, il l’a occupé pendant près d’un an. Inlassable défenseur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il entend poursuivre et consolider les actions engagées par son prédécesseur.



Nouveau chef d’antenne provinciale de la CNDH pour la ville de N’Djamena, M. Djimet Wiche ambitionne de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin de garantir la jouissance pleine et entière des droits humains et des libertés fondamentales, un engagement qu’il juge essentiel pour la vitalité de la démocratie tchadienne.