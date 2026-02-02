Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Borkou, des incendies détruisent des palmiers dattiers en pleine saison agricole


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Février 2026



Tchad : au Borkou, des incendies détruisent des palmiers dattiers en pleine saison agricole
Un nouvel incendie d’origine inconnue a frappé, ce lundi après-midi, la zone agricole de Tchang-Sous, dans la ville de Faya, ravageant plusieurs palmiers dattiers en pleine saison de pollinisation.

Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels et menace sérieusement les moyens de subsistance des populations locales. Cet incendie survient à peine deux semaines après un autre feu tout aussi dévastateur qui avait détruit une vaste palmeraie dans la sous-préfecture de Kirdimi. Là encore, plusieurs palmiers dattiers avaient été réduits en cendres, sans que l’origine du sinistre ne soit clairement établie.

Face à la gravité de la situation et à la répétition de ces incendies, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Bendergon, s’est rendu sur les lieux, accompagné de ses proches collaborateurs. Cette visite visait à constater l’ampleur des dégâts et à exprimer la solidarité des autorités envers les victimes.

Les habitants des zones touchées, profondément affectés, lancent un cri d’alarme à l’endroit du gouvernement, des organisations non gouvernementales et des partenaires au développement. Ils demandent une assistance urgente pour faire face aux pertes subies et pour mettre en place des mesures de prévention afin d’éviter de nouveaux drames.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
