Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs engagée pour la salubrité et la solidarité


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 3 Février 2026



Tchad : à Abéché, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs engagée pour la salubrité et la solidarité
Ce 03 février 2026, les membres de l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché ont mené, ce mardi, une importante activité citoyenne placée sous le signe de la salubrité et de la solidarité.

Munis de balais, pelles et râteaux, les membres de l’association ont procédé au nettoyage intégral du Village Papillon des Femmes fistuleuses, situé au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abéché. Cette opération vise à promouvoir l’hygiène, la salubrité et l’engagement communautaire, tout en démontrant que le handicap ne constitue nullement un obstacle à la participation active au développement local.

En marge de cette activité d’assainissement, l’association a également procédé à la distribution de kits de première nécessité au profit des femmes fistuleuses. Ce geste humanitaire, chaleureusement salué par les bénéficiaires, vise à soutenir ces femmes souvent confrontées à la précarité et à la stigmatisation sociale.

Prenant la parole à cette occasion, la présidente de l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché, Mme Khalié Abderrahim, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale des personnes handicapées, soulignant la volonté de l’association d’apporter sa pierre à l’édifice pour le bien-être de la société.

Au nom de l’administration du Village Papillon, Mme Housna Youssouf Bourma a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des membres de l’association pour cet acte citoyen exemplaire. À travers cette action, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion sociale, de la solidarité et du bien-être des communautés locales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/02/2026

Ministère des Sports - Clôture de la mission ministérielle : Le Mayo-Kebbi Est à l'honneur

Ministère des Sports - Clôture de la mission ministérielle : Le Mayo-Kebbi Est à l'honneur

18 ans après : retour sur les trois jours qui ont ébranlé la capitale tchadienne 18 ans après : retour sur les trois jours qui ont ébranlé la capitale tchadienne 02/02/2026

Populaires

Tchad : Nécrologie – Portrait du Général de Brigade Charfadine Ahmat : une vie de loyauté, de courage et de service à la nation

02/02/2026

La distraction de la jeunesse tchadienne : Est-elle planifiée ?

02/02/2026

Sécurité au Burkina : 2 000 motos "Yento" pour la Police Nationale

02/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter