Tchad : à Abéché, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs engagée pour la salubrité et la solidarité

Ce 03 février 2026, les membres de l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché ont mené, ce mardi, une importante activité citoyenne placée sous le signe de la salubrité et de la solidarité.



Munis de balais, pelles et râteaux, les membres de l’association ont procédé au nettoyage intégral du Village Papillon des Femmes fistuleuses, situé au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abéché. Cette opération vise à promouvoir l’hygiène, la salubrité et l’engagement communautaire, tout en démontrant que le handicap ne constitue nullement un obstacle à la participation active au développement local.



En marge de cette activité d’assainissement, l’association a également procédé à la distribution de kits de première nécessité au profit des femmes fistuleuses. Ce geste humanitaire, chaleureusement salué par les bénéficiaires, vise à soutenir ces femmes souvent confrontées à la précarité et à la stigmatisation sociale.



Prenant la parole à cette occasion, la présidente de l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché, Mme Khalié Abderrahim, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale des personnes handicapées, soulignant la volonté de l’association d’apporter sa pierre à l’édifice pour le bien-être de la société.



Au nom de l’administration du Village Papillon, Mme Housna Youssouf Bourma a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des membres de l’association pour cet acte citoyen exemplaire. À travers cette action, l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion sociale, de la solidarité et du bien-être des communautés locales.