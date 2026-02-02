Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée

La Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO) a officiellement lancé ce jour sa rentrée sociale. L'événement, qui s'est tenu sous le thème « Défendre les droits de l’homme, agir ensemble pour la justice et promouvoir les valeurs de la paix », a réuni autorités administratives, partenaires et acteurs de la société civile.
La cérémonie a été marquée par :
- La remise d’attestations aux membres collaborateurs de la CASCIDHO
- Des interventions soulignant les défis que le Tchad doit surmonter pour son développement
La CASCIDHO a mis en lumière plusieurs obstacles, notamment :
- La corruption, un fléau qui freine le fonctionnement de l'État, la gestion des projets et les finances publiques, et qui constitue une hémorragie pour l'économie nationale.
Le Coordinateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, a rappelé que la justice au Tchad est depuis longtemps critiquée par la population. Prônant l'importance d'une justice digne et indépendante, il a déclaré que :
« Sans une justice digne et indépendante, il ne peut y avoir d’État de droit. »Il a également affirmé que l’action pour la paix et pour la justice doit inclure :
- L'égalité devant la loi
- L'accès à un procès équitable
- La lutte contre la corruption