TCHAD

Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 2 Février 2026


Sous la direction de son Coordinateur national, Mahamat Digadimbaye, la CASCIDHO appelle à une synergie entre l'État, la société civile et les citoyens pour éradiquer la corruption et rétablir la confiance dans l'appareil judiciaire.


  La Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO) a officiellement lancé ce jour sa rentrée sociale. L'événement, qui s'est tenu sous le thème « Défendre les droits de l’homme, agir ensemble pour la justice et promouvoir les valeurs de la paix », a réuni autorités administratives, partenaires et acteurs de la société civile.

 

La cérémonie a été marquée par :
  • La remise d’attestations aux membres collaborateurs de la CASCIDHO
  • Des interventions soulignant les défis que le Tchad doit surmonter pour son développement

 

La CASCIDHO a mis en lumière plusieurs obstacles, notamment :
  • La corruption, un fléau qui freine le fonctionnement de l'État, la gestion des projets et les finances publiques, et qui constitue une hémorragie pour l'économie nationale.

 

Le Coordinateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, a rappelé que la justice au Tchad est depuis longtemps critiquée par la population. Prônant l'importance d'une justice digne et indépendante, il a déclaré que :
« Sans une justice digne et indépendante, il ne peut y avoir d’État de droit. »
Il a également affirmé que l’action pour la paix et pour la justice doit inclure :
  • L'égalité devant la loi
  • L'accès à un procès équitable
  • La lutte contre la corruption

 

Mahamat Digadimbaye a précisé que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre, mais se construit dans le respect des droits humains et la préservation de la dignité humaine. Il a lancé un appel aux forces vives de la nation pour agir ensemble afin de promouvoir durablement les valeurs de la paix au Tchad.

 

Cet événement souligne le rôle crucial de la CASCIDHO dans la défense des droits humains et l'établissement de la justice au Tchad. En favorisant l'engagement collectif et le travail commun, la CASCIDHO espère contribuer à construire un avenir où les droits de chacun sont respectés et où la justice prévaut.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
