TCHAD

Le président Tchadien de retour à N'Djamena après sa visite d'amitié et de travail en France


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Février 2026



Le Président de la République, Chef de l'État, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, est rentré à N'Djaména cet après-midi, au terme d'une visite d'amitié et de travail effectuée à Paris, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, Président de la République française.

À son arrivée à l'Aéroport international Hassan Djamous, le Chef de l'État a été accueilli par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, entouré du Chef d'État-Major Général des Armées 2e adjoint, le Général Yangmargué Beh Félix, de plusieurs membres du Gouvernement, de la Secrétaire générale Adjointe de la Présidence, du Directeur de Cabinet civil Adjoint, du Chef d'État-Major particulier, du Conseiller à la Sécurité nationale ainsi que du Maire 1er adjoint de la ville de N'Djaména.


