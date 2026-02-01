Alwihda Info
TCHAD

Abéché : Vers un Plan de Développement Communal (PDC) Inclusif


Par Hambali Nassour Ourada - 1 Février 2026


En installant six sous-comités techniques, la mairie d'Abéché ne se contente pas d'élaborer un document administratif : elle crée un contrat social entre les autorités et les forces vives de la cité. Ce PDC servira de boussole pour les investissements publics et privés des prochaines années.


  La Commune d'Abéché a récemment tenu son assemblée générale du cadre de concertation communal, marquant le lancement officiel du processus d'élaboration d'un Plan de Développement Communal (PDC) inclusif.

 

La rencontre a été présidée par le Maire de la ville, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, et a réuni de nombreux acteurs institutionnels et socioprofessionnels.

 

Les discussions se sont articulées autour de deux points principaux :
  • Mise en place des sous-comités thématiques.
  • Présentation des Termes de Référence (TDR) du projet de consultation citoyenne.

 

Cette séance de concertation a mobilisé divers participants, incluant :
  • Conseillers municipaux
  • Services déconcentrés de l'État
  • Représentants des institutions d’enseignement supérieur
  • Responsables de la voirie
  • Délégués des arrondissements de la ville

 

Les échanges ont principalement porté sur :
  • La création de commissions de concertation par domaine de compétence.
  • La définition de leurs missions.
  • L'élaboration d'orientations stratégiques pour guider la concertation communale.

 

Cette initiative fait partie d'une démarche participative visant à associer toutes les couches sociales à la réflexion sur l'avenir et le développement durable de la commune d’Abéché. L'objectif principal était de mettre en place des sous-comités techniques pour formuler des propositions pertinentes pour l'élaboration d'un document stratégique.

 

À l'issue des travaux, six sous-comités techniques ont été constitués. Composés de volontaires issus de divers secteurs, leur mission sera de travailler dans leurs domaines respectifs pour apporter des contributions concrètes, réalistes et adaptées aux besoins de la commune.

 

Le vice-président du cadre de concertation communal, Moustapha Dinar, a insisté sur l'importance de l’implication citoyenne dans ce processus. Il a salué l'engagement des participants, en soulignant que le succès du PDC reposait sur la qualité des propositions des sous-comités.

 

Cette assemblée générale représente une étape clé dans la construction d’une vision commune et inclusive pour le développement local à Abéché, fondée sur la participation, la collaboration et la responsabilité collective. L'initiative vise à garantir que tous les acteurs de la communauté soient impliqués dans le processus de décision et de développement de leur ville.


