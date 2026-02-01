Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026

L’atelier de formation destiné aux conseillers provinciaux et au personnel administratif du Moyen-Chari s'est terminé le 30 janvier 2026 à Sarh, au palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye. Cet événement a rassemblé des conseillers provinciaux venus des six départements de la province, durant cinq jours, du 26 au 30 janvier.
Cet atelier avait pour but de :
- Renforcer les compétences des participants en matière de gestion budgétaire et de finances publiques.
- Mieux comprendre les procédures liées à l’utilisation des ressources publiques pour améliorer la transparence et l’efficacité de l’action publique au niveau provincial.
À la fin de l’atelier, plusieurs recommandations ont été formulées :
À l'endroit du Gouvernement
- Clarification du partage des recettes destinées aux collectivités.
- Accélération de la révision de la loi n°14/CNT/2024.
- Renforcement des ressources financières locales.
- Mise en place d’un mécanisme d’équité financière.
- Développement de partenariats public-privé au niveau local.
Concernant le Conseil Provincial du Moyen-Chari
- Utilisation effective des ressources transférées pour favoriser le développement de la province.
- Organisation rapide d’un cadre de concertation avec les services de collecte des recettes.
- Sensibilisation des populations sur la décentralisation.
Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a souligné que cet atelier prépare les conseillers aux prochaines sessions budgétaires prévues à partir du 3 février 2026. Il a insisté sur l'importance d'appliquer les connaissances acquises pour mieux répondre aux attentes des populations.
Avant la clôture définitive des travaux, le président a lancé un appel à la jeunesse du Moyen-Chari, les encourageant à :
- Rejeter les violences faites aux femmes.
- S'engager pour la paix et le respect des valeurs sociales.
- Participer activement au développement de la province.