TCHAD

Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 1 Février 2026


Réunis au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye, les conseillers provinciaux ont achevé une formation intensive sur la gestion budgétaire. À l'aube des sessions de février, l'enjeu est clair : transformer les transferts de l'État en projets concrets pour le développement local.


Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026


  L’atelier de formation destiné aux conseillers provinciaux et au personnel administratif du Moyen-Chari s'est terminé le 30 janvier 2026 à Sarh, au palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye. Cet événement a rassemblé des conseillers provinciaux venus des six départements de la province, durant cinq jours, du 26 au 30 janvier.

 

Cet atelier avait pour but de :
  • Renforcer les compétences des participants en matière de gestion budgétaire et de finances publiques.
  • Mieux comprendre les procédures liées à l’utilisation des ressources publiques pour améliorer la transparence et l’efficacité de l’action publique au niveau provincial.

 

À la fin de l’atelier, plusieurs recommandations ont été formulées :

À l'endroit du Gouvernement

  • Clarification du partage des recettes destinées aux collectivités.
  • Accélération de la révision de la loi n°14/CNT/2024.
  • Renforcement des ressources financières locales.
  • Mise en place d’un mécanisme d’équité financière.
  • Développement de partenariats public-privé au niveau local.

Concernant le Conseil Provincial du Moyen-Chari

  • Utilisation effective des ressources transférées pour favoriser le développement de la province.
  • Organisation rapide d’un cadre de concertation avec les services de collecte des recettes.
  • Sensibilisation des populations sur la décentralisation.

 

Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a souligné que cet atelier prépare les conseillers aux prochaines sessions budgétaires prévues à partir du 3 février 2026. Il a insisté sur l'importance d'appliquer les connaissances acquises pour mieux répondre aux attentes des populations.

 

Avant la clôture définitive des travaux, le président a lancé un appel à la jeunesse du Moyen-Chari, les encourageant à :
  • Rejeter les violences faites aux femmes.
  • S'engager pour la paix et le respect des valeurs sociales.
  • Participer activement au développement de la province.
Cet atelier constitue un pas important vers une gestion plus efficace des budgets locaux, tout en renforçant la participation de la jeunesse et la promotion des valeurs sociales dans la province.


