INTERNATIONAL

Zina Oki Dagache, première femme pilote de chasse tchadienne, diplômée avec mention « Excellent » en Turquie


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Janvier 2026


Le Tchad vient d’inscrire une nouvelle page de son histoire dans le domaine de la défense aérienne. Zina Oki Dagache a brillamment achevé sa formation de pilote d’avion de chasse en Turquie, où elle s’est illustrée en sortant major de sa promotion, avec la prestigieuse mention « Excellent ».


Par ce parcours exceptionnel, elle devient la toute première femme tchadienne spécialisée dans le pilotage d’avion de chasse, un accomplissement salué unanimement par ses encadreurs et instructeurs turcs. Son sérieux, sa discipline et ses performances techniques ont fait d’elle l’une des meilleures stagiaires de sa cohorte, confirmant ses aptitudes à évoluer dans un domaine exigeant, longtemps réservé aux hommes.

L’obtention officielle de son diplôme marque l’aboutissement de plusieurs années d’efforts, de rigueur et de persévérance. Au-delà de la réussite individuelle, cette distinction symbolise une avancée majeure pour la représentation des femmes tchadiennes dans les forces armées et dans les métiers de haute technicité.

Originaire du Tibesti, Zina Oki Dagache incarne aujourd’hui une source de fierté non seulement pour sa région natale, mais aussi pour l’ensemble du peuple tchadien. Son succès témoigne de la capacité de la jeunesse tchadienne, lorsqu’elle bénéficie d’opportunités et d’un encadrement adéquat, à exceller sur la scène internationale.

Pionnière et modèle pour les générations futures, Zina Oki Dagache s’impose désormais comme une figure montante de la défense aérienne du Tchad, porteuse d’espoir, de détermination et d’excellence.


