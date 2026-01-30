N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

Le 29 janvier 2026, le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Général Issaka Malloua Djamouss, a tenu une série d’audiences officielles à N'Djamena, accueillant plusieurs délégations diplomatiques et responsables militaires.
Parmi les personnalités rencontrées figuraient :
Délégations Reçues
- Ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, en compagnie de son attaché militaire, Colonel Mustafa Serhat Isoglu.
- William Flens, chargé d’affaires a.i. de l’ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad.
- Colonel Tibor Deme, nouvel attaché de défense de l’ambassade de Hongrie au Tchad.
- Pascal Saguez, directeur régional Afrique de la société Safran, en présence du Général de brigade aérienne Mianro Samson, Chef d’état-major particulier adjoint du ministère des Armées.
Thématiques Abordées
Les audiences ont principalement porté sur :
- La coopération technique et les perspectives de partenariat dans le domaine de la défense.
- Les enjeux liés à la formation et à l’assistance aux forces armées du Tchad.
Ces discussions témoignent de l'engagement du Tchad à collaborer avec ses partenaires internationaux pour faire face aux défis sécuritaires régionaux et renforcer son infrastructure militaire.