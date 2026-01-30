Alwihda Info
TCHAD

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Ce jeudi 29 janvier 2026, le Ministère des Armées a été le théâtre de rencontres de haut niveau avec quatre acteurs majeurs : la Turquie, les États-Unis, la Hongrie et le géant industriel Safran. Cette série d'audiences dessine les contours d'une stratégie de défense tchadienne de plus en plus multilatérale.


  Le 29 janvier 2026, le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Général Issaka Malloua Djamouss, a tenu une série d’audiences officielles à N'Djamena, accueillant plusieurs délégations diplomatiques et responsables militaires.



Délégations Reçues

  Parmi les personnalités rencontrées figuraient :
  • Ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, en compagnie de son attaché militaire, Colonel Mustafa Serhat Isoglu.
  • William Flens, chargé d’affaires a.i. de l’ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad.
  • Colonel Tibor Deme, nouvel attaché de défense de l’ambassade de Hongrie au Tchad.
  • Pascal Saguez, directeur régional Afrique de la société Safran, en présence du Général de brigade aérienne Mianro Samson, Chef d’état-major particulier adjoint du ministère des Armées.

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire



 

Thématiques Abordées


Les audiences ont principalement porté sur :
  • La coopération technique et les perspectives de partenariat dans le domaine de la défense.
  • Les enjeux liés à la formation et à l’assistance aux forces armées du Tchad.
Le général Djamouss a souligné la stratégie de consolidation des relations bilatérales et le renforcement des capacités de la défense nationale, mettant en avant l'importance de ces rencontres pour renforcer la coopération militaire, sécuritaire et technique.


Ces discussions témoignent de l'engagement du Tchad à collaborer avec ses partenaires internationaux pour faire face aux défis sécuritaires régionaux et renforcer son infrastructure militaire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


