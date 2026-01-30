N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

Thématiques Abordées

La coopération technique et les perspectives de partenariat dans le domaine de la défense.

et les dans le domaine de la défense. Les enjeux liés à la formation et à l’assistance aux forces armées du Tchad.

Les audiences ont principalement porté sur :Le général Djamouss a souligné la stratégie de consolidation des relations bilatérales et le renforcement des capacités de la défense nationale, mettant en avant l'importance de ces rencontres pour renforcer la coopération militaire, sécuritaire et technique.Ces discussions témoignent de l'engagement du Tchad à collaborer avec ses partenaires internationaux pour faire face aux défis sécuritaires régionaux et renforcer son infrastructure militaire.