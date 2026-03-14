Tchad : une jeune mère de trois enfants meurt après des violences conjugales à Maimessèm

Selon des sources locales, les faits se seraient produits après le retour du mari d’un long séjour à la bergerie. Il aurait alors appris que son épouse entretenait des relations extraconjugales avec deux hommes du village. Pris de colère, il aurait tenté d’agresser l’un d’eux à la machette, avant d’être interrompu par les agents du poste de sécurité de Salmata, qui sont intervenus pour calmer la situation et interpeller les personnes impliquées.



Après leur audition, le couple a été remis en liberté, tandis que les deux hommes soupçonnés d’adultère ont été placés en garde à vue.



Cependant, une fois de retour à leur domicile, le mari aurait de nouveau agressé son épouse. Gravement blessée, la jeune femme a succombé à ses blessures deux jours plus tard.



Les deux hommes accusés d’adultère sont toujours en garde à vue. De leur côté, les habitants de la localité appellent les autorités à faire toute la lumière sur ce drame.



Une enquête est en cours.