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Tchad : une jeune mère de trois enfants meurt après des violences conjugales à Maimessèm


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 14 Mars 2026


Une jeune femme d’une vingtaine d’années, mère de trois enfants, est décédée le 13 mars 2026 dans le village de Maimessèm, situé dans le canton Salmata, dans le département de Nanaye. Son décès est survenu deux jours après avoir été violemment battue par son mari.


Tchad : une jeune mère de trois enfants meurt après des violences conjugales à Maimessèm
Selon des sources locales, les faits se seraient produits après le retour du mari d’un long séjour à la bergerie. Il aurait alors appris que son épouse entretenait des relations extraconjugales avec deux hommes du village. Pris de colère, il aurait tenté d’agresser l’un d’eux à la machette, avant d’être interrompu par les agents du poste de sécurité de Salmata, qui sont intervenus pour calmer la situation et interpeller les personnes impliquées.

Après leur audition, le couple a été remis en liberté, tandis que les deux hommes soupçonnés d’adultère ont été placés en garde à vue.

Cependant, une fois de retour à leur domicile, le mari aurait de nouveau agressé son épouse. Gravement blessée, la jeune femme a succombé à ses blessures deux jours plus tard.

Les deux hommes accusés d’adultère sont toujours en garde à vue. De leur côté, les habitants de la localité appellent les autorités à faire toute la lumière sur ce drame.

Une enquête est en cours.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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