Paris et N’Djamena s’accordent sur une nouvelle dynamique de coopération économique et stratégique

Au cours de cet entretien, les chefs d'État ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale. Ils ont affirmé l'ambition d'un partenariat revitalisé, fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés, notamment dans le domaine économique.



Dans cet esprit, les deux chefs d’État ont agréé une série d’orientations qui constitueront le fil conducteur de la redynamisation du partenariat franco tchadien dans les domaines d’intérêt partagé par les deux pays.



Les discussions entre la France et le Tchad se poursuivront afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements réciproques souverainement pris dans ce cadre.



Ils ont également échangé sur les questions régionales, en particulier le Soudan. Les deux Présidents ont exhorté les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide à mettre en œuvre la trêve humanitaire proposée par le Quad et ont appelé à la création d'un environnement international propice à une résolution du conflit, préservant l'unité et l'intégrité territoriale du pays.