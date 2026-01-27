Alwihda Info
TCHAD

Tchad : défense, le pays renforce ses partenariats stratégiques avec l’Union européenne


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 28 Janvier 2026



La coopération avec l’Union européenne autour du projet de réhabilitation de l'Ecole de sous-officiers d'active de Koundoul s’inscrit dans une dynamique diplomatique élargie avec la France et les autres membres de l'union européenne.

Le ministère des Armées a accueilli, ce mardi 27 janvier 2026, une réunion cruciale axée sur la coopération militaire et la modernisation des infrastructures de formation. Cette rencontre fait suite à la demande formulée par la République du Tchad, le 4 août 2022, concernant la réhabilitation et la construction d’installations au bénéfice de l'École nationale des sous-officiers d'active de Koundoul.

L'Union européenne a ainsi décidé d'apporter un soutien de 14,5 millions d'euros, approuvé par les États membres dans le cadre de la facilité européenne de paix. Présidée par le ministre des Armées, le général Issaka Malloua Djamouss, la réunion s’est tenue dans la salle de conférence du ministère, en présence de ses proches collaborateurs.

La délégation européenne était conduite par Mme Nicole Brunie, cheffe de mission de l’Union européenne au Tchad. Au cœur des échanges, le projet de réhabilitation et de modernisation de l’École nationale des sous-officiers d’active de Koundoul, un établissement stratégique pour la formation des cadres intermédiaires des Forces armées tchadiennes.

Les discussions ont porté sur les aspects techniques, logistiques et financiers du projet, avec pour objectif de doter cette école d’infrastructures modernes, conformes aux exigences actuelles de formation militaire et aux normes internationales.

À travers cette initiative, l’Union européenne réaffirme son engagement aux côtés du Tchad pour renforcer les capacités des forces de défense, dans un contexte régional confronté à de nombreux défis sécuritaires. Cette dynamique de coopération s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations entre N'Djamena et ses partenaires européens.

À cet égard, le président français a adressé une invitation officielle à son homologue tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui est attendu prochainement en France pour approfondir les échanges bilatéraux.


