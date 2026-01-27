|
TCHAD
Tchad : nomination d'un chef de canton au Barh El Gazel
Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Janvier 2026
Par Décret N°051/PR/PM/MATD/2026 du 27 janvier 2026, Monsieur KOROM YOUSSOUF NAHAR DJARMA est nommé Chef de Canton Djarma, dans la Sous-préfecture de Dolock, Département du Barh El Gazel-Est, Province du Barh El Gazel, en remplacement de son père décédé.
