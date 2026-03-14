Tchad : insécurité à Ndjikette, un cultivateur tué par des hommes armés

D’après les informations recueillies auprès des habitants de la localité, la victime s’était rendue en brousse pour chercher du bois de chauffage. Elle était accompagnée de deux de ses enfants lorsqu’ils se sont retrouvés face à des individus armés, présumés coupeurs de route.



Pris de panique, Rim-Asngar aurait tenté de détacher les bœufs de sa charrette afin de prendre la fuite et mettre ses enfants à l’abri. Mais les assaillants ont ouvert le feu à bout portant sur lui. Les deux enfants qui l’accompagnaient ont réussi à s’échapper et à regagner le village pour donner l’alerte.



Pendant que la victime gisait grièvement blessée au sol, les malfaiteurs ont pris la fuite en emportant les bœufs. Alertés, les parents, voisins et habitants du village se sont précipités sur les lieux. Malgré leur intervention, Rim-Asngar a malheureusement succombé à ses blessures peu de temps après.



Informées de la situation, les forces de sécurité basées à Sorga se sont rendues sur place pour procéder au constat avant de remettre le corps à la famille pour l’inhumation.



Les autorités administratives de la province du Mayo-Kebbi Ouest ainsi que les forces de défense et de sécurité se sont saisies de cette affaire afin de retrouver les auteurs de cet acte criminel.



Au-delà de la perte tragique d’une vie humaine, ce drame plonge une famille entière dans la détresse. La victime laisse derrière elle deux veuves et huit enfants désormais privés de leur père. Les populations de la localité appellent les autorités à redoubler d’efforts pour lutter contre l’insécurité et traduire les responsables de cet acte devant la justice