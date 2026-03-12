Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le PROSCOLAC II renforce la coordination pour la protection et la scolarisation des enfants du Lac à Bagasola


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 12 Mars 2026


Le deuxième atelier de coordination du projet Protection et Scolarisation des Enfants de la Province du Lac (PROSCOLAC II) s’est tenu ce 11 mars 2026 à Bagasola, chef-lieu du département de Kaya. Cette rencontre a rassemblé les acteurs du système éducatif, les partenaires du projet et les autorités administratives locales autour d’un objectif commun : renforcer la coordination des actions en faveur de l’éducation et de la protection des enfants dans la province du Lac.


Tchad : le PROSCOLAC II renforce la coordination pour la protection et la scolarisation des enfants du Lac à Bagasola

La rencontre a permis de faire le point sur les activités réalisées par le consortium du projet ainsi que par les services du système éducatif. Les participants ont également examiné la planification des actions prévues pour les trois prochains mois, dans un contexte marqué par la nécessité d’améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école.
 

Dans son mot d’ouverture, le maire adjoint de Bagasola, Boukar Adji Affono, a salué l’engagement des partenaires du projet en faveur de l’éducation dans la province. Il a exprimé la gratitude des autorités municipales pour les efforts déployés sur le terrain et a appelé à un renforcement de la collaboration entre les différents acteurs afin d’améliorer les résultats des interventions.
 

Au cours des travaux, les participants ont échangé sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet. Les discussions ont également permis d’identifier les bonnes pratiques développées dans les écoles et les communautés, tout en mettant en évidence les défis qui persistent dans la protection et la scolarisation des enfants.
 

Intervenant au nom du chef de projet, la chargée de l’éducation, Mborssidi Rosalie Yimanga, a indiqué que cet atelier vise à renforcer la coordination entre les partenaires, à analyser les progrès réalisés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer l’efficacité des actions menées dans le cadre du projet.


Tchad : le PROSCOLAC II renforce la coordination pour la protection et la scolarisation des enfants du Lac à Bagasola

Pour sa part, le représentant du délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Mbodou Oumar Mbodou, a salué une initiative qui contribue au renforcement du système éducatif dans la province. Il a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre les services de l’éducation, les partenaires et les communautés afin de garantir un environnement scolaire sûr et favorable à l’apprentissage.
 

Clôturant la rencontre, le sous-préfet de Bagasola rural, Ali Abdramane Mbodou, a invité les participants à tirer pleinement profit de cet espace d’échanges pour proposer des solutions adaptées aux réalités locales. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement des autorités administratives à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir l’éducation et la protection des enfants dans la province du Lac.
 

Cet atelier de coordination s’inscrit dans la dynamique de concertation entre les acteurs engagés dans l’éducation, avec l’ambition de renforcer l’impact du projet PROSCOLAC II au bénéfice des enfants et des communautés de la province du Lac.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/03/2026

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

Tchad : l'Université de la Francophonie a lancé les examens du premier semestre de l’année académique Tchad : l'Université de la Francophonie a lancé les examens du premier semestre de l’année académique 10/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter