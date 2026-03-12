Tchad : le PROSCOLAC II renforce la coordination pour la protection et la scolarisation des enfants du Lac à Bagasola

La rencontre a permis de faire le point sur les activités réalisées par le consortium du projet ainsi que par les services du système éducatif. Les participants ont également examiné la planification des actions prévues pour les trois prochains mois, dans un contexte marqué par la nécessité d’améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école.





Dans son mot d’ouverture, le maire adjoint de Bagasola, Boukar Adji Affono, a salué l’engagement des partenaires du projet en faveur de l’éducation dans la province. Il a exprimé la gratitude des autorités municipales pour les efforts déployés sur le terrain et a appelé à un renforcement de la collaboration entre les différents acteurs afin d’améliorer les résultats des interventions.





Au cours des travaux, les participants ont échangé sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet. Les discussions ont également permis d’identifier les bonnes pratiques développées dans les écoles et les communautés, tout en mettant en évidence les défis qui persistent dans la protection et la scolarisation des enfants.





Intervenant au nom du chef de projet, la chargée de l’éducation, Mborssidi Rosalie Yimanga, a indiqué que cet atelier vise à renforcer la coordination entre les partenaires, à analyser les progrès réalisés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer l’efficacité des actions menées dans le cadre du projet.

