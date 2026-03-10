Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 11 Mars 2026



Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba
Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahamane Tiani, chef de l'État, a accordé une audience à Jose Julian Cala Sague, ambassadeur de la République de Cuba au Niger, ce jour, mercredi 11 mars 2026, au Palais de la Présidence.

Au sortir de ladite audience, Jose Julian Cala Sague a tenu à expliquer à la presse l'objet de cette audience.  En effet, il s'est déplacé pour porter à la connaissance du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahamane Tiani, la situation délicate qui prévaut depuis quelque temps dans l'île de Cuba, consécutive au blocus pétrolier imposé par Washington.

Une mesure qui ne manque pas d'avoir des répercussions sur la vie quotidienne des Cubains, dont l'activité est considérablement ralentie. Il a également tenu à témoigner de la solidarité du peuple cubain envers le peuple nigérien, résilient et déterminé dans sa lutte contre le terrorisme, dont il est convaincu que le Niger en sortira vainqueur.

L'audience s'est déroulée en présence de Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, et de Dr Soumana Boubacar, ministre, directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement.


