Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto Lamizana, a annoncé l’ouverture de plus de 400 concours administratifs, dont 199 concours de recrutement nouveau et 224 concours de promotion (professionnels) pour 2026 quand six concours pour un recrutement de 600 personnes sont ouverts pour l'entrée 2027 à l’École nationale d'administration (ENA).



L’inscription en ligne pour ces différents concours se tient du 16 mars au 30 avril. C'était lors d'un point de presse de lancement desdits concours, le mercredi 11 mars 2026 à Abidjan-Plateau. Au niveau des 199 concours de recrutement nouveau, a expliqué la ministre d'État, on compte 14 concours directs, 121 concours de recrutement, 54 concours de recrutement exceptionnel spécifique et 10 concours de recrutement à l’attention des Ivoiriens de la diaspora tandis qu'au niveau des 224 concours de promotion, on enregistre 161 concours professionnels et 63 concours professionnels exceptionnels.



Elle a insisté sur quelques emplois très attendus, notamment Ingénieurs statisticiens économistes, Ingénieurs des travaux publics (toutes options), Démographes, Architectes, Ingénieurs agronomes, Ingénieurs aviation civile et Médecins spécialistes pour lesquels l’administration est dans une forte attente.



Concernant l’ENA, elle a dit que les six concours se répartissent en trois concours directs pour 450 places, soit 75% et trois concours professionnels pour 150 places, soit 25%. Ces 600 places donnent accès aux trois cycles : Moyen, Moyen supérieur et Supérieur. Parlant de l’inclusion sociale, Anne Désirée Ouloto Lamizana a annoncé que la mesure de relèvement de 2 ans de l'âge limite de candidature aux concours a été prolongée, à savoir de 40 à 42 ans pour les emplois de grades D1 à A3 et de 45 à 47 ans pour ceux de A4. Dans la dynamique des sessions précédentes, Anne Désirée Ouloto Lamizana a décidé d’étendre les compositions assistées par ordinateur à deux nouvelles villes : Daloa et Korhogo, qui viennent renforcer le dispositif existant jusque-là limité à Abidjan, Abengourou et Yamoussoukro.



Pour ce qui est de la crédibilité des concours, la ministre d’Etat a rassuré l’ensemble des Ivoiriens car ils sont placés sous le triptyque transparence-équité-célérité : « Plusieurs mesures fortes ont été prises pour assurer la transparence et la crédibilité. Entre autres, le maintien d'un collège de superviseurs, l'implication des Directions régionales de la Fonction publique dans l'organisation déconcentrée des concours, la digitalisation du processus d'organisation, réduisant l’intervention humaine et limitant les risques de fraude et de corruption, la mise à disposition des syllabus et autres supports de cours des 13 matières en ligne, ainsi que des interactions en ligne avec les formateurs, etc. ».



Aux candidats et parents de candidats, elle a demandé de faire confiance au système d’organisation des concours et de se détourner des méthodes frauduleuses. « Méfiez-vous des vendeurs d’illusions. Les concours administratifs ne s'achètent pas. Ils se méritent. Chaque candidat est jugé uniquement sur sa valeur et son mérite », a-t-elle insisté.



Pour signaler ou dénoncer toutes tentatives de fraudes, le numéro vert 1364 est mis à disposition, a conclu la ministre d’État. Pour rappel, en 2025 c’étaient 590 concours administratifs qui avaient été ouverts et 900 places étaient disponibles pour les concours d’entrée à l’ENA en 2026.